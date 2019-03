Praktischer Arzt zu sein, muss attraktiver werden

„OÖ-Krone“: Eine Teilzeit-Professur im für’s Linzer Konzept so zentralen Bereich klingt seltsam.

Rektor Meinhard Lukas: Es ist mir unglaublich wichtig, da jemanden zu haben, der weiter allgemeinmedizinisch tätig ist. Nur so kann er oder sie vermitteln, was die Qualität des Berufs ist, welche Herausforderungen sichin der Praxis stellenund was die Konsequenzen aus den Systemmängeln, die es gibt, sein müssten. Das soll die Forschungstätigkeit und die Lehre prägen.