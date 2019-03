Der Kampf um die Rechte beginnt mit der Beratung

„Krone“: Steigt die Zahl der Menschen, die sich Hilfe holen?

Helga Kempinger: Ja, insgesamt wandten sich im Vorjahr 300.000 Mitglieder an die AK Oberösterreich, rund 96.500 direkt an uns, die AK-Rechtsschutzabteilung in Linz. Die meisten Beratungen machen wir telefonisch oder per E-Mail. Wir bieten zudem natürlich das persönliche Gespräch an.