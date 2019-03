Ärger um Bale wird bei Real Madrid immer größer!

Sergio Ramos fehlt Real Madrid

Denn das erkennen alle: „Wir schießen keine Tore.“ Auch wenn Trainer Santiago Solari zu beruhigen versucht: „Das kommt in Perioden. Einmal geht alles ins Netz, dann gar nichts.“ In den letzten vier Matches trafen die „Königlichen“ nur einmal aus dem Spiel heraus. Es sagt auch viel aus, wenn Abwehrchef Sergio Ramos heuer nach Karim Benzema Reals zweitbester Torschütze ist. Auch wenn darunter einige Elfer waren. Ramos kann am Dienstag gegen Ajax aber auch nicht helfen. Er fehlt gesperrt.