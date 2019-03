Nun „Hochlizitieren“ nach Karfreitags-Revolte

Das ist auch Ziel der Sozialdemokraten in Mödling. Vorsitzende Silvia Drechsler kündigt an: „Wir werden einen freien Tag für alle im Rathaus beantragen.“ Von einem solchen Hochlizitieren hält freilich Karfreitags-Rebell Hintner nicht viel: „In Eisenstadt ist dieses Modell Tradition, bei uns war das nie so.“ Zudem gewähre er den Sonderurlaub aus Respekt vor einer christlichen Minderheit. „Ich will ja kein Feiertagspräjudiz für alle schaffen“, sagt Hintner. Wenn ausgerechnet „Atheisten der Arbeiterkammer“ so was fordern, halte er das für charakterlos.