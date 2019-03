Unbeteiligter (27) bei „Aussprache“ verprügelt

In der Nacht zum Sonntag hatte es im „Feeling“ einen Streit zwischen einem Serben (22) und einem Türsteher gegeben. Man beschloss, den Disput am Abend in der Welser Innenstadt mit einer „Aussprache“ zu bereinigen. Der Türsteher kam mit Verstärkung – er war mit fünf Kollegen im Alter von 22 bis 37 Jahren vor Ort.