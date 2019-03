Wieder Raubüberfall in Innsbruck: Eine Festnahme

In Innsbruck kam es am Montag, gegen 14.30 Uhr, erneut zu einem Raubüberfall nahe des Hauptbahnhofes. Ersten Informationen zufolge soll eine Gruppe von vier Personen vor einem Lokal in der Sterzinger Straße auf einen Mann losgegangen sein, wobei ein Täter dem Opfer offenbar unter Vorhalt eines Messers die Geldtasche gestohlen hat. Eine verdächtige Person wurde festgenommen...