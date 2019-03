21-jähriger Dealer von der Polizei erwischt

Aufzuchtanlage sichergestellt

Weiters steht er im Verdacht, an einer nicht gemeldeten Adresse in Ramsau am Dachstein mit einem gleichaltrigen Mittäter eine professionelle Cannabisaufzuchtanlage (zwölf Cannabispfanzen in zwei Aufzuchtzelten mit Wärmelampen und Ablufteinrichtung) betrieben zu haben. Angeblich seien die Pflanzen jedoch nicht zur Blüte gelangt und wurden abgeerntet. Die Aufzuchtanlage wurde sichergestellt. Zudem steht er im Verdacht, XTC, Speed und Kokain von einer Dealerin in Hallein angekauft und im Raume Schladming gewinnbringend in Verkehr gesetzt zu haben.