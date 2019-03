Vandalen-Akt mit dem Dreizack von Neptun

Er weiß es nicht mehr im Detail, aber er dürfte an jenem Abend dort gewesen sein: „Um Kleingeld aus dem Brunnen zu fischen“, wie er im Landesgericht erzählt. Eine Flasche Vodka habe er getrunken, in Kombination mit Tabletten führte dies zum Aussetzer. „Es wird schon so stimmen“, so der zehnfach Vorbestrafte.