Baustelle macht bei Formel 1 und Airpower Pause

Keine Behinderungen bei Großveranstaltungen

Die Bauarbeiten sind so geplant, dass bei wesentlichen Veranstaltungen in Spielberg - also beim Formel 1-Grand Prix am 30. Juni sowie beim Moto GP Mitte August und der Air Power Anfang September - keine Verkehrsbehinderungen vorhanden sind. Die Bauarbeiten sind daher in zwei Phasen geteilt, die erste endet am 27. Juni. Die zweite Phase beginnt nach der Air Power ab 9. September. Der Abschluss der Sanierung ist für Anfang Dezember vorgesehen, sie wird mit 26 Millionen Euro budgetiert.