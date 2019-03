Ab Herbst 2020 wird an Schulen Ethik unterrichtet

Das war es nun mit den Freistunden für Oberstufenschüler, die sich vom Religionsunterricht abgemeldet haben: Ab Herbst 2020, so Faßmann in der „ZIB 2“ am Sonntag, wird es den von der Regierung geplanten Ethik-Unterricht für Oberstufe und Polytechnische Schulen geben. Besuchen müssen ihn jene, die sich vom Religionsunterricht abgemeldet haben oder ohne Bekenntnis sind.