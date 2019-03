Nun haben sogar Zahnbürsten künstliche Intelligenz

Die „KI-Magie“ passiert nicht am Gerät

Das erinnert ein wenig an die KI-Upscaling-Versprechungen mancher TV-Hersteller. Auch hier werden in Rechenzentren zuerst durch Big-Data-Analyse und maschinelles Lernen Algorithmen erdacht, die für den geplanten Einsatzzweck möglichst viel Erfolg versprechen, und dann am eigentlichen Gerät implementiert. Am TV-Gerät oder der Zahnbürste selbst finden dabei keine KI-Analysen statt, vielmehr besitzt das Gerät von einer KI produzierte Software. Das klingt aber nicht mehr so werbewirksam, wie wenn man einem Gerät künstliche Intelligenz zuschreibt.