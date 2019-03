Illegal vermietet: Nepp mit Wiener Sozialwohnungen

Das Mieterpärchen, das im Burgenland wohnt, hat seine Wiener Sozialwohnung gegen sattes Entgelt einem Bekannten überlassen. Dieser ist an der Adresse in der Franz-Koci-Straße seit mindestens fünf Jahren behördlich gemeldet und hat seine Firma in der Wohnung angemeldet. Hinweise auf Missbrauch hätte es also genug gegeben. Entdeckt wurde er viele Jahre nicht.