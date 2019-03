Post verzichtet auf Lieferroboter in Städten

Lieferroboter müssen drinnen bleiben

Die Post hatte die sechsrädrigen Lieferroboter des estnischen Marktpioniers Starship Technologies als eines der ersten Unternehmen in Europa getestet. 2016 absolvierten diese in Bern, Köniz, Biberist und Zuchwil auf rund 200 Zustelltouren 1000 Kilometer - unfallfrei. Danach folgten 2017 und 2018 Tests ebenfalls ohne Unfälle unter anderem in Zürich mit rund 200 Fahrten und 800 Kilometern.