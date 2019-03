Waffen zu Fasching? „Bub kann Prinzessin sein“

Wien-Heiligenstadt zur Mittagszeit: krone.at spricht einen Herrn auf der Parkbank an: „Ich finde, es ist überbewertet. Ich habe als Kind selbst mit Waffen gespielt und finde es deshalb unnötig, es ihnen zu verbieten.“ Aus ihm sei auch kein Waffennarr geworden. Für eine junge Frau ist die Überlegung ein Schritt in die richtige Richtung: „In den Medien, in Filmen sieht man überall Waffen. Warum nicht Spielzeugwaffen verbieten? Lieber einen Zauberstab stattdessen.“