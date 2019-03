Model Y kommt bald, aber wieder Probleme für Tesla

Tesla musste auch zwei Hiobsbotschaften in Form tödlicher Unfälle hinnehmen. Wie letzte Woche bekannt wurde, verbrannte Model-S-Fahrer Omar Awan am 22. Februar in Davie/Florida in seinem Model S, als sein E-Mobil unvermittelt von gerader Bahn abkam. Die herbeigerufene Feuerwehr konnte die Türen des brennenden Autos nicht öffnen. Zeugen berichten, dass die elektrisch betätigten, bündig abschließenden Türgriffe der Limousine versenkt blieeben und ein Öffnen unmöglich machten. Ob dieser Umstand den Tesla zur Todesfall machte bzw. ob dr Unfallfahrer nach dem Aufprall noch am Leben war, wird derzeit von den Behörden untersucht.