Top 7: Das sind die besten Food-Events der Stadt

#1. European Street Food Festival

Am 30. und 31. März macht das European Streetfood Festival wieder Halt in Wien. Am Außengelände der Stadthalle E sorgen internationale Schmankerl für schmackhafte Erlebnisse. Bei freiem Eintritt kann man sich durch Gerichte aus aller Welt kosten, auch edle Weine, verschiedene Biere und die neuesten Limonaden gibt es zu probieren. Viele verschiedene Food-Trucks bieten auch optische Highlights.

Wann: 30. und 31. März

Wo: 15., Roland-Rainer-Platz 1

Web: www.streetfood-festival.eu