Widerspenstiger Schwan hielt die Polizei auf Trab

Den perfekten Landeplatz, um für etwas Chaos im Verkehr zu sorgen, hat sich ein Schwan am Sonntagmorgen in Wien ausgesucht. Denn der weiß gefiederte Wasservogel hatte sich ausgerechnet auf die Floridsdorfer Brücke verirrt. Mit Händen und Füßen, Leuchtkegeln und einem Streifenwagen gelang es der Polizei, den eher mies gelaunten Zeitgenossen aus dem Gefahrenbereich zu bringen und vorübergehend in Schach zu halten.