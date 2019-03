Viele „Krone“-Gewinner bei der WM hautnah dabei

Der Herren-Massenstart über insgesamt 50 Kilometer lockte am Finaltag der WM nochmals tausende Besucher nach Seefeld. Unter ihnen befanden sich wiederum viele glückliche „Krone“-Gewinner. Die Familie Andrea (40) und Josef Resch (46) mit deren Söhnen Elias (9) sowie Marcel (6) aus St. Johann in Tirol haben sich sehr darüber gefreut, einen gemeinsamen Sonntagsausflug machen zu können: „Vielen Dank an die ,Krone’. Dieser Tag bleibt unvergesslich.“