Streit auf offener Straße eskalierte: 4 Festnahmen

Gegen 5.45 Uhr wurde die erste Funkstreifenbesatzung zu einem Einsatz in die Ruckergasse im zwölften Wiener Gemeindebezirk geschickt, weil eine Frau auf der Straße gelegen sei. Als die Beamten eintrafen, saß eine 29-jährige Bulgarin offenbar stark betrunken am Gehsteig, an ihrer Seite ihr männlicher Begleiter, ein 38-jähriger türkischer Staatsbürger. Mehrere Zeugen sagten den Beamten, dass der Mann die Frau zuvor geohrfeigt hatte - was aber sowohl der Mann als auch die Frau bestritten.