„Lulu im Schnee“ und „Geisterbeister 2.0“

Sowohl „Lulu im Schnee“ wie auch „Geisterbeister 2.0“ sind die ersten Gehversuche des Verlages auf dem Terrain der Kinderbücher. Es sind unterschiedliche Stile, aber ähnliche Motive. In beiden Büchern geht es um das Thema Angst. Es wird gefragt wie sinnvoll Ängste sind, was man dagegen tun kann und was eigentlich so die Dinge sind, vor denen wir Angst haben. Das Thema mutet seltsam auf, wenn man es in Kinder- und Jugendliteratur unter bringt, aber gerade in letzter Zeit sieht man vermehrtes Vorstoßen in diese Richtung. Immerhin ist Angst nichts, was man nicht erst mit der Volljährigkeit bekommt.