Pooth: „Vor Franjo hatte ich 3 Jahre keinen Sex“

„Halte nichts von offenen Beziehungen“

Und das Warten hat sich für Verona Pooth offensichtlich gelohnt. Mit ihrem Mann Franjo ist sie bereits seit 2004 verheiratet, hat mit ihm zwei Söhne. Was das Geheimrezept für ihre Ehe ist? „Wir leben exakt die gleichen Werte: Treue, Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit. Mein Ziel war es immer, einen Partner zu finden, von dem ich sagen kann: Wir zwei gegen den Rest der Welt.“ Ihren Ehemann wird Verona also nicht so schnell hergeben, denn sie ist sich sicher: „Solche tollen Männer wie Franjo sterben aus. Ich halte nichts von offenen Beziehungen.“