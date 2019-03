Ronaldo Hauptdarsteller in Napoli-Juve-Drama!

Armer SSC Napoli! Der Gegner von Salzburg im Europa-League-Achtelfinale verlor Sonntag jegliche Hoffnung auf die Verhinderung der Titelverteidigung vom Erzrivalen Juventus Turin. Obwohl das Match auch anders hätte enden können: Lorenzo Insigne verschoss aber den Elfmeter in der Schlussphase, so blieb es beim 1:2 im Spitzenspiel. Die große Frage nach dem Spiel ist aber, ob Superstar Ronaldo in der 25. Minute mit einer Schwalbe die spielentscheidende rote Karte rausholte, oder nicht.