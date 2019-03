Nicht nur zu Fasching: In Wien rennt der Schmäh

- Den Salzburgern ist es am wichtigsten, dass in einer Beziehung viel gemeinsam gelacht wird (78% vs 74% Gesamtdurchschnitt)

- Die Wiener führen am öftesten „liebend gerne selbst Schmäh“ und bringen Menschen zum Lachen (66% vs 58% Gesamtdurchschnitt)

- Die Niederösterreicher legen am meisten darauf Wert, dass der Partner einen ähnlichen Humor hat (58% vs 54% Gesamtdurchschnitt)

- Die Tiroler wünschen sich einen Partner, der einen zum Lachen bringt (43% vs 37% Gesamtdurchschnitt)

- Die Burgenländer mögen gerne guten Schmäh, überlassen das aber lieber den anderen (29% vs 21% Gesamtdurchschnitt)

- Die Kärntner führen in ihrer Beziehung am öftesten Insider-Witze (29% vs 23%) und legen am meisten Wert darauf, dass der Partner über ihre Witze lacht (21% vs 17% Gesamtdurchschnitt)

- Die Vorarlberger lachen am ehesten über Witze des Partners, die sie gar nicht lustig finden (23% vs 18% Gesamtdurchschnitt)