Kult-Figur „Pumuckl“ sorgt mit Comeback für Freude

Die bayrische Kult-Serie „Meister Eder und sein Pumuckl“ begeistert bereits auf Amazon Prime in Deutschland und Österreich. Ab 15. April zeigt das Bayrische Dritte nun „Pumuckls Abenteuer“ aus dem Jahr 1999 in Doppelfolgen (montags um 13.30 Uhr). Die Facebook-Seite „Kinheitserinnerungen Bilder und Videos“ auf Facebook zelebriert das Comeback mit einem Posting der Kultfigur, welches in nur einem halben Tag schon 6000 Likes und etliche Kommentare erzielte. Die User freuen sich also auf den Rotschopf im TV.