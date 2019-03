Diesen Frühlingstrend lieben wir jetzt schon!

Man sollte darauf achten, dass auch Lippenstift und Lidschatten farblich auf die bunte Mascara abgestimmt sind. Sonst sieht man nachher eher aus wie ein bunter Papagei. Das bedeutet: Rote Mascara zu rotem Lippenstift, bei Lippenstift in Nude-Tönen darf man bei der Wahl der Mascara ruhig tiefer in den Farbtopf greifen. Zum pinken oder rosa Lippenstift passt Mascara in derselben Farbe. Ist die Kombination gut abgestimmt, sehen Sie damit absolut top aus! Damit stehlen Sie allen die Show!