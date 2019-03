Das „Tanzpalast Baden Revival“ ist zurück!

Am 6. April ist es nun wieder so weit - das Tanzpalast Baden Revival lässt die guten alten Zeiten wieder hochleben. Bereits zum dritten Mal findet das Event in der Original-Location, der Halle B in Baden, statt. Der Tanzpalast Baden ist erwachsen geworden, aber bleibt seinen Wurzeln treu. Mit an Bord sind daher auch die damaligen Resident DJ’s MJT, R.P.M. sowie Snoop DJ und Chris Lopez. DJ Emaxx und DJ MNS vervollständigen das Line-up des Kult-Revivals. Sie alle werden mittels einer noch nie dagewesenen 360 Grad Bühne und modernster Ton- und Lichttechnik, sowie einer Menge Special Effects dem Publikum ordentlich einheizen. Für alle, die den Tanzpalast Baden nicht kannten, bietet sich nun die Möglichkeit, den Flair von damals ein Stück mitzuerleben. Die Musikrichtung bleibt mit House, Techno und Old School HipHop der damaligen Linie treu. Die Türen werden am 6. April um 21 Uhr geöffnet und das Mindestalter ist 18 Jahre. Nachdem die XMAS Edition im Dezember mit 2000 Gästen ausverkauft war, wird empfohlen, sich rechtzeitig Tickets zu sichern. Diese sind unter Eventjet oder Oeticket ab € 10,50 zzgl. VVK-Gebühren erhältlich.