Kurz, Hahn und Vilimsky auf Social Media top

Die PR-Agentur Buson Cohn & Wolfe mit Sitz in New York hat eine Rangliste veröffentlicht, die zeigt, welche Regierungschefs und andere Führer dieser Welt in den sozialen Netzwerken am besten ankommen. Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) ist auf Instagram unter den Top 5 der EU-Staats- und Regierungschefs mit den meisten Interaktionen, Harald Vilimsky (FPÖ) belegt den dritten Platz bei den EU-Parlamentariern auf Facebook. Auch EU-Kommissar Johannes Hahn ist in einer Satistik vorne dabei.