Hörschinger und Innviertler warfen die Angeln aus

“Es wird Gelegenheiten geben“

„Turbulenzen in unserer Branche haben uns immer Spaß gemacht, die meisten in unserer Branche sind nicht so solide aufgestellt wie wir“, sagt jener Mann, der mit Jahreswechsel die Nachfolge von seinem Vater und Firmengründer Friedrich Huemer angetreten hat. Bislang gibt’s in puncto Übernahmen noch nichts Konkretes, so der Chef des Kunststoffverarbeiters, der sicher ist: „Es wird Gelegenheiten geben.“ Auch sonst hat die Firma die Spendierhosen an: Zwischen 2017 und 2021 investiert Polytec rund 250 Millionen Euro. „Vorwiegend in Automatisierung“, so Huemer.