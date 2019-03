Herzogin Kate plaudert Charlottes Spitznamen aus

Spitznamen scheinen in der Royal Family übrigens Tradition zu haben. Prinz William soll von seiner Mutter liebevoll „Wombat“ genannt worden sein, wie der Thronfolger selbst einmal in einem Interview verraten hatte. Seine Oma Queen Elizabeth hingegen nannte William „Gary“, weil er als Bub nicht in der Lage war, ihren Namen richtig auszusprechen.