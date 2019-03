Mietwagen-Fahrer verpesten Umwelt

In den Spitzenzeiten stehen in sämtlichen Ladezonen und sogar auf manchen Feuerwehrzufahrten auf dem Flughafen Taxis und Mietwagen. Auch die Feldwege rund um den Airport sowie die Stellplätze beim nahen Concorde Business Park oder im Gewerbezentrum in Fischamend sind bereits zugeparkt. Meist handelt es sich dabei um Fahrzeuge aus Wien und Niederösterreich, aber sogar solche mit südburgenländischen Nummernschildern wurden schon vor Ort gesichtet. Besonders ärgerlich: Abgesehen vom Falschparken, lassen die meisten Lenker die Motoren laufen und verpesten damit die Umwelt.