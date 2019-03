Positiv-Trend hält an: Arbeitsmarkt im Aufschwung

Der größte Rückgang der Arbeitslosigkeit konnte aufgrund der günstigen Witterung und sehr guten Auslastung der Betriebe in den Bauberufen, den Metall- und Elektrobranchen sowie im Fremdenverkehr verzeichnet werden. Anders hingegen die Vorzeichen in der Textil- und Lederwarenindustrie. Hier ist der Arbeitskräftemangel ein akutes Thema. Laut dem Wirtschaftspressedienst sorgen sich die Betriebe um das Ausbleiben von passenden Bewerbern und gleichzeitig hohen Betriebskosten. „Die letzten Jahre haben dieses Bild deutlich sichtbar gemacht“, so ein Branchensprecher. Man wünsche sich daher von den politisch Verantwortlichen entsprechende Schritte, damit es sich für Unternehmen lohnt, weiter einen Standort in Österreich zu betreiben.