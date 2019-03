Lugner: „Hater muss man eigentlich bemitleiden!“

In letzter Zeit ist es ruhig um Cathy Lugner geworden. Im Oktober gab sie ihren Rückzug aus der Öffentlichkeit über Social Media bekannt. Gesundheitliche Probleme zwangen die Blondine dazu, kürzerzutreten. Die Auszeit scheint ihr gutgetan zu haben. In Wien treffen wir eine strahlende Cathy, die beruflich wie auch privat neu durchstarten will. Wo man am besten über Business und Männer redet? Natürlich beim Beauty-Doc.