Irrer Balotelli: Traumtor und Insta-Story-Jubel

Das Tor war sensationell, der anschließende Jubel nicht minder außergewöhnlich. Mario Balotelli brachte am Sonntag Olympique Marseille in der 12. Minute gegen Saint-Etienne spektakulär in Führung. Danach schnappte er sich von einem Ordner das Handy, jubelte per Selfie und lud dieses in seine Insta-Story (alles zu sehen hier im Video).