Frust pur bei Sturm! Scheibe musste dran glauben

Furchtloser Trainer

Nerven bewahren heißt jetzt das Motto. „In Salzburg traut uns sowieso keiner was zu. Ich sag, wir können dort nur gewinnen!“, gab Stefan Hierländer die Parole aus. Coach Roman Mählich, an sich voller positiver Energie, merkte man die erste Niederlage in seiner Ära als Sturm-Trainer schon an. „Dem LASK kann man nur gratulieren. Das erste Gegentor ärgert mich, genau vor solchen Situationen haben wir gewarnt.“ Jetzt ist auch Mählich voll gefordert. „Das sind wir immer! Mir macht diese Situation keine Angst.“