Macron gibt zu: „Zu viele Migrantenankünfte“

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat zugegeben, dass Italien im Umgang mit den Migrantenströmen allein gelassen worden sei. „Die Migrantenankünfte waren zu stark und es hat an Solidarität seitens Europas gefehlt“, sagte Macron am Sonntagabend in einer italienischen Radiosendung. Auch in Frankreich gebe es „dieselbe Angst vor Migranten“. Die Lösung sei, „unsere Beziehung zu Afrika zu überdenken“.