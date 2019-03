Salzburg-Gegner Napoli unterliegt Juventus 1:2

Das Unheil nahm für Napoli in der 25. Minute mit dem Ausschluss von Torhüter Alex Meret wegen einer Notbremse gegen Cristiano Ronaldo seinen Lauf. Drei Minuten später brachte Miralem Pjanic die Gäste in Führung, fast im Gegenzug traf Napolis Mittelfeldspieler Piotr Zielinski nur die Latte. Dank eines Kopfballtreffers von Emre Can (39.) ging Juventus mit einer 2:0-Führung in die Pause.