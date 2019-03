Unsere Kirche hat ihre eigenen Gesetze...

Eine „bischöfliche Visitation“ wird ab Can.396 beschrieben: So muss ein Bischof „wenigstens alle fünf Jahre“ die gesamte Diözese visitieren – ein üblicher Vorgang. Eine „Apostolische Visitation“, wie die derzeitige in der Diözese Gurk-Klagenfurt, beauftragt aber der Papst direkt. Befugnisse und Auftrag werden dabei im Ernennungsdekret definiert.

Das Kirchenrecht weist zudem Parallelen zur staatlichen Rechtsordnung auf: Es existiert ein eigenes Kirchengericht, so wie es auch eigene Richter, Richterinnen und Anwälte und Anwältinnen gibt – es ist also keine reine Männerdomäne.

In Salzburg ist das Diözesan- und Metropolitangericht im Bischofshaus am Kapitelplatz angesiedelt. Im Prinzip geht es wie bei staatlichen Verfahren zu, nur mit anderen Bezeichnungen.