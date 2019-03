Sinnvoller Lift-Betrieb hätte Millionen gekostet

„Wir wollten den Skilift in Eugendorf auf jeden Fall erhalten“, sagt Tourismus-Obmann Gerhard Schönbauer. Sogar eine Machbarkeitsstudie wurde durchgeführt. Inklusive einer Beschneiungsanlage und einem Konzept für einen Ganzjahresbetrieb hätte die Errichtung an die zwei Millionen Euro gekostet. „Dabei sind wir aber von einem betriebsbereiten Lift ausgegangen“, so Schönbauer, der das Einzugsgebiet von Straßwalchen bis in die Stadt Salzburg sieht. Nach und nach sind aber Mängel an der bestehenden Anlage zum Vorschein gekommen. Ein neues Seil, eine neue Pistenraupe wären notwendig. Fehlende Parkplätze und Toilettenanlagen kommen dazu. „Wahrscheinlich hätte man noch einmal ein Million mehr benötigt. Gesamt ist das einfach nicht machbar“, erklärt er.