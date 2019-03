Statt einer U-Bahn Seilbahn wie am Münchener Ring?

Michael Doppelmayr ist Österreichs Lift-Guru, seine Anlagen laufen in aller Welt. Von Santorin bis Köln, wo man die Technologie für die Rheinquerung nutzte. Jetzt will München eine Teststrecke bauen, um die Machbarkeit einer Seilbahn am Frankfurter Ring zu prüfen. Auf 4,5 Kilometer Länge will man so im Norden der Stadt eine Lücke im öffentlichen Nahverkehr schließen, so Oberbürgermeister Dieter Reiter: „Eine Seilbahn könnte überraschend viele Passagiere in kurzer Zeit transportieren und wäre schnell und relativ kostengünstig zu realisieren.“