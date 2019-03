Auto von Asylwerbern wurde von Straßenbahn gerammt

Der 24-jährige Pakistani hatte am Steuer des Opel Astra die Stopp-Tafel und das Pfeifsignal des Tram-Fahrers ignoriert, war vor dem Triebwagen auf die Gleise gefahren. Die Notbremsung half nicht mehr, der Pkw wurde erfasst und in einen Garten geschleudert. In der Tram blieben der Fahrer und die beiden Fahrgäste heil. Im Auto wurden der Lenker und sein Beifahrer (19), ebenfalls ein Pakistani aus Attnang-Puchheim verletzt.