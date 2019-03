Tourenski statt Schultasche

Die „Berg Krone“ besuchte heuer die Schüler und Lehrer in Schönfeld/Innerkrems, wo sie für eine Woche in der Mehrlhütte, einer Schutzhütte des Alpenvereins, einquartiert waren. Und nach einem gemeinsamen Frühstück geht es los und wer nicht Skifahren kann, der nimmt sich einfach ein Paar Schneeschuhe. Bei den Touren im freien Gelände geht die Sicherheit natürlich vor, denn die Verantwortung für Lehrer und Bergführer ist groß. „Bereits im Vorfeld sprechen wir uns ab, ob wir die Woche machen und achten dabei vor allem auf die Schneesituation“, erklärt uns Lehrer Daniel. „Heuer waren die Nockberge ideal, die Auswahl an Touren ist groß und wir sind auf der sicheren Seite unterwegs“, ergänzt Bergführer Wolfgang: „Vor jeder Tour machen wir eine schriftliche Tourenplanung, checken die Karten und den Lawinenlagebericht.“ Und auch die Schüler lernen in der Skitourenwoche viel über alpine Gefahren, den Umgang mit Lawinen-Verschütteten-Suchgeräten und Iglu bauen. Wolfgang: „Wir geben den Kindern in dieser Woche das Grundwissen für die Fortbewegung im alpinen Gelände.“ Viele Schüler sind bei der Skitourenwoche bereits auf den Geschmack gekommen und engagieren sich heute etwa als Retter bei der Bergrettung Flattach. Die Skitourenwoche der Neuen Mittelschule Obervellach ist wirklich einzigartig und natürlich nachahmenswert.