Tiroler VP so stark wie SP, Grüne und FP zusammen

LH Platter kommt bei den Wählern sehr gut an

„Das kommt beim Wähler gut an, was sich in diesem Ergebnis widerspiegelt“, analysiert Christian Traweger, Politikforscher an der Universität Innsbruck. Um Platz zwei gibt es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen FPÖ, Grüne und SPÖ. Signifikant ist der Verlust für die Genossinnen und Genossen: Sie liegen aktuell bei 13,2 Prozent – ein Minus von mehr als vier Prozent im Vergleich zur letzten Wahl. Diese dürften direkt zu den Grünen gewandert sein – die legten nämlich von 10,7 auf 14,7 Prozent zu. Die Blauen liegen fast gleich wie bei der Wahl im Februar 2018.