„Rainbows“: Unterstützung für Scheidungs-Kinder

Für Kinder ab 4 Jahren

Die Initiative unterstützt Betroffene und veranstaltet in ganz Tirol ab sofort wieder Gruppentreffen für Scheidungskinder ab vier Jahren. Auch spezielle Jugendgruppen (für 13- bis 17-Jährige werden wieder angeboten. Zudem finden drei begleitende Gespräche mit den betroffenen Eltern statt. „Unser vorrangiges Ziel ist es, dass die Kinder die neue Familiensituation annehmen und besser damit umgehen können“, so Baumgartner. Alles was die Kids erzählen, bleibe natürlich innerhalb der Gruppen.