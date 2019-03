Bursch (19) stürzte bei Faschingsparty von Balkon

Unklar ist, warum das Glas der Terrassenumrandung nachgab und der 19-Jährige aus Weyregg am Attersee durchbrechen konnte. Gegen 23 Uhr war der junge Partygast, der mit mehreren anderen Jugendlichen im Haus in St. Georgen/A. feierte, zum Rauchen auf die Terrasse gegangen. Ob er sich angelehnt hatte oder gestolpert war, ist ungeklärt, da er alleine auf der Terrasse war. Jedenfalls hatte eines der gläsernen Umgrenzungselemente nachgegeben, der junge Bursch stürzte drei Meter in die Tiefe.