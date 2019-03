Polizeihelikopter-Crew rettete verirrten Freerider

Eine Gruppe aus vier Snowboardern war am Samstag bei leichtem Regen und schlechter Sicht im Skigebiet Dachstein-Krippenstein in die Variante „Eisgrube“ eingefahren. Kurz bevor die Variante wieder in die Piste einmündet, kam einer der Freerider, ein 30-jähriger Grazer, rechts vom Routenverlauf ab und verlor die Spuren seiner Freunde.