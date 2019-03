32 Tote in fünf Jahren: Gefährliche Arbeit im Wald

2017 wurden bei Forstunfällen in der Steiermark sieben Menschen getötet, exakt gleich viele wie in den restlichen Bundesländern zusammen. Hunderte Unfälle werden Jahr für Jahr von der AUVA und der Sozialversicherung der Bauern (SVB) beklagt, Agrarlandesrat Johann Seitinger schnürte daher ein Sicherheitspaket: „Wir müssen alles unternehmen, um die Unfallserien und oft tragischen Schicksalsschläge zu verhindern. Daher mein großer Appell, sich an dieser Sicherheitsinitiative zu beteiligen.“