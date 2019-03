Italiener verbieten Flipflops in Wanderregion

Immer wieder kommt es vor, dass Touristen in Wanderregionen aufgrund nicht adäquaten Schuhwerks in Notlagen geraten und sich verletzen. In der italienischen Region Cinque Terre soll deshalb nun auf Wanderwegen ein Badeschlapfen-Verbot eingeführt werden. Wer dennoch mit Flipflops oder ähnlichem unterwegs ist, musst mit Strafen von 50 bis 2500 Euro rechnen.