Kanzler macht nun Tempo: Gipfel zur Sicherungshaft

In der Debatte um die von Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) angestrebte Sicherungshaft drückt nun Bundeskanzler Sebastian Kurz höchstselbst aufs Tempo. In einem Gespräch mit Vizekanzler Heinz-Christian Strache, dem Innenminister, sowie Justiz- und Verfassungsminister Josef Moser und Staatssekretärin Karoline Edtstadler in den kommenden Tagen soll daher eine „möglichst rasche Ausarbeitung“ des neuen Gesetzes erfolgen, ließ der Kanzler am Sonntag mitteilen. Dem Vorschlag von SPÖ-Landeschef Hans Peter Doskozil, die Sicherungshaft auch auf gefährliche Inländer auszuweiten, erteilte Kurz eine klare Absage.