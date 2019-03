Weltstar Grubinger über Gabalier und Haider

Seit einiger Zeit habe ich jedoch mehr und mehr den Eindruck, dass sich in unserem Land eine Unversöhnlichkeit breit macht. Mit Gemeinheiten, gegenseitigen Beleidigungen oder den sogenannten Shitstorms in den sozialen Medien. Wohin soll das denn am Ende führen? Wir haben es selbst in der Hand und können es selbst gestalten. So wie das in der Musik geht, ginge das auch in der Politik und im täglichen Miteinander.