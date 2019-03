Polizei musste Hundequäler schützen

Kurz vor Mitternacht kam eine 18-Jährige in eine Polizeiinspektion in Niederösterreich und erstattete Anzeige wegen Verdachts der Tierquälerei. Die junge Frau, die den zehn Monate alten Hund names „Buddy“ nicht mehr behalten konnte, hatte den Vierbeiner vor einigen Tagen in die Obhut eines Bekannten gegeben. Freitagnacht schickte der 20-Jährige ihr dann drei Videos, in denen zu sehen war, wie er das Tier misshandelte.